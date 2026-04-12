Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kırşehir merkez ile bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Giriş: 12.04.2026 - 14:44 Güncelleme:
Kent merkezinde yaklaşık 5 dakika süren dolu sonrasında park halindeki araçlar beyaza büründü.
Dolunun ardından sağanağın etkili olduğu ilde, Ankara ve Terme caddeleri ile bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu.
Öte yandan Kaman, Boztepe ve Mucur ilçelerinde de dolu ve sağanak etkili oldu.
Sağanak sonrası bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
