        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik jandarma tanıtımı ve trafik güvenliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik jandarma tanıtımı ve trafik güvenliği etkinliği düzenlendi.

        Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret eden jandarma personeli, çocukların güvenliği ve trafik bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla bilgilendirme yaptı.

        Öğrencilere, jandarma teşkilatının tarihçesi, görev alanları ve araç gereçlerini tanıtan ekipler, oluşturulan parkurda uygulamalı ve teorik olarak genel trafik kurallarını anlattı.

        Jandarma ekipleri, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra, yaya geçitlerinin doğru ve güvenli kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, sürücülerin yayalara karşı sorumlulukları, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamları, dikkatli ve kontrollü hareket etmenin önemi hakkında bilgi verdi.

        Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere boyama kitabı ve hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

