Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ile sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik, Kırşehir ve Nevşehir'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda F.D, M.A. ve N.D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 160 milyon lira işlem hacmi tespit edildiği öğrenildi.



