Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de polisten kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

        Kırşehir'de polisten kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

        Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini gezen polis ekipleri, besicileri sahte paraya karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Kırşehir'de polisten kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

        Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini gezen polis ekipleri, besicileri sahte paraya karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda satıcılarla görüşerek gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlattı.

        Satıcılardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, konuya ilişkin broşür de dağıttı.

        Ekipler, dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verdi.


        Şüpheli durumlarda, vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

        Ekiplerin çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.













        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Şehir protokolünden karayolunda çikolatalı kutlama
        Şehir protokolünden karayolunda çikolatalı kutlama
        Polis, kurban pazarında dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı
        Polis, kurban pazarında dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı
        Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde duygusal bayram
        Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde duygusal bayram
        Kırşehir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Kazakistan'da sahne a...
        Kırşehir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Kazakistan'da sahne a...
        Kırşehir Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi
        Kırşehir Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi