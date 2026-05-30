        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 14:42
        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 30 yabancı uyruklu yakalandı.

        Yabancı uyrukluları barındıran ve ülkede kalmasına imkan sağlayan 3 şüpheliye "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Ankara, Niğde ve Şanlıurfa'daki geri gönderme merkezlerine gönderildi.

        Polisler, kent merkezinde yaptıkları uygulama ve denetimlerde 4 bin 668 kişi ve 2 bin 211 araç ile 117 umuma açık iş yerini kontrol etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
