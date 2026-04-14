        Fenerbahçe Anderson Talisca'dan Galatasaray derbisi sözleri!

        Anderson Talisca'dan Galatasaray derbisi sözleri!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İyi bir dönem geçirdiğini söyleyen Sambacı futbolcu, Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Anderson Talisca, Brezilya basınından Globo'ya açıklamalarda bulundu.

        "KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Zecorner Kayserispor maçında yaptığı katkıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Talisca, "Bu galibiyete katkı sağladığım için çok mutluyum. İki gol de ceza sahasında ya da hemen yakınında geldi, tam da sevdiğim şekilde. Hocamız bana bu özgürlüğü veriyor ama aynı zamanda savunmada markaj konusunda da taktik sorumluluk yüklüyor." dedi.

        "EN BÜYÜK HEDEFİM LİG ŞAMPİYONLUĞU"

        Türk futbolunda iyi bir dönem geçirdiğini ifade eden deneyimli oyuncu, takımın ana hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. "Türk futbolunda iyi bir dönem geçiriyorum. Ancak benim en büyük hedefim, kulübün de olduğu gibi, lig şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

        "KUPAYI KAZANACAĞIZ"

        Sezonun kritik bir sürecine girdiklerini belirten Talisca, kalan maçlara dikkat çekti. "Önümüzde 5 final maçı var ve bu süreçte Galatasaray ile doğrudan bir karşılaşma da bulunuyor. Tüm adanmışlığımızla çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse bu kupayı kazanacağız." şeklinde konuştu.

        "DÖNEMİMİ TAÇLANDIRACAK TEK ŞEY KUPA"

        Fenerbahçe’de geçirdiği süreye de değinen Talisca, elde ettiği performansı kupayla taçlandırmak istediğini söyledi. "Buraya geleli bir yıldan fazla oldu ve iyi istatistikler yakaladım. Şimdi bu dönemi taçlandıracak tek şey kupa. Hem ligde hem de kupada mücadele ediyoruz ve umarım sonunda taraftarlarımızın bize her gün gösterdiği sevgiyi karşılayarak birlikte kutlama yapabiliriz." dedi.

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon 40 maçta 2 bin 415 dakika süre aldı ve 23 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        O para çalışırken alınamaz
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
