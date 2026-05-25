        Kocaeli Haberleri Amatör balıkçı Sapanca Gölü'nde 110 santimetrelik turna balığı yakaladı

        Amatör balıkçı Sapanca Gölü'nde 110 santimetrelik turna balığı yakaladı

        Sapanca Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 110 santimetre boyunda, 12 kilogramlık turna balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Remzi Bozman, balık avlamak için teknesiyle Sapanca Gölü'ne açıldı.

        Arkadaşıyla avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Bozman, uzun uğraşlar sonucu turna balığını tekneye çıkardı.

        Bozman, fotoğraf çektirdiği 110 santimetre boyundaki 12 kilogramlık turna balığını, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yeniden göle bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

