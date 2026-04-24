İYİ Parti Kocaeli heyeti Karamürsel'de ziyaretler gerçekleştirdi

İYİ Parti İl Başkanlığı heyeti Karamürsel ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin öncülüğünde yapılan ziyaretlerde yerel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.



Şirin ve beraberindekiler, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru ve Karamürsel Esnaf Odası Başkanı Abdullah Alpsan'ı ziyaret etti.



Ziyaretlerin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerle ilgil bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

