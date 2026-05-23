        Kocaeli'de arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

        Kocaeli'de arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde iş insanı Geylani Yenigün ile buraya gelen arkadaşı Uğur Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Öz, tabancayla Yenigün'e ateş etti. Öz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yenigün ile Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Yenigün'ün cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna, Öz'ün cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve partililer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
