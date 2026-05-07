Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

        Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

        Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişlere 15 Mayıs-1 Kasım'da izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

        Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişlere 15 Mayıs-1 Kasım'da izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları alındığı belirtildi.

        Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım'da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Her türlü ormanlık alanda, mangal, semaver, piknik tüpü gibi eşyalar ile ateşli piknik yapılması, alanlara dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, orman parkı, tabiat parkı ve piknik veya mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında (konaklamalı orman parkları gibi) konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

        Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Belirlenen tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede (yaylalarda ormana bitişik alanlar dahil olmak üzere) 24 saat boyunca anız ve bağ-bahçe fındık altı temizliği gibi kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Resmi tescilli orman parklarında ve tabiat parklarında, gerçek kişi, firma, kurum işletmecisi tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi olan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konus...
        Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konus...
        Kocaelispor, Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandı
        Kocaelispor, Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandı
        Kocaeli'de ormanlara giriş yasağı getirildi
        Kocaeli'de ormanlara giriş yasağı getirildi
        Kentin gözü kulağı sahada: Arızalara hızlı çözüm
        Kentin gözü kulağı sahada: Arızalara hızlı çözüm
        Toplu taşımada kural ihlallerine 370 bin TL ceza: 100 şoföre yaptırım
        Toplu taşımada kural ihlallerine 370 bin TL ceza: 100 şoföre yaptırım