10 bin parçalık koleksiyonla hac yolculuğunun geçmişini anlatıyor

        MEHMET KAMAN - Konya'da yaşayan Fatih Ketancı, kutsal topraklara uzanan hac yolculuklarını anlattığı 10 bin parçalık koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Ankara'daki İskitler bitpazarında tesadüfen bulunan bir taş baskı Kabe resminden etkilenen Ketancı, 10 bin parçalık hac koleksiyonu oluşturdu.

        Türkiye'den 1947-1995 yıllarında kutsal topraklara yapılan hac yolculuklarını araştıran Ketancı'nın koleksiyonunda, otobüs biletlerinden pasaportlara, zemzem takımlarından mektuplara, yolculuk fotoğraflarından hac hediyelerine kadar binlerce obje yer alıyor.

        Yıllar boyunca büyük sabır ve titizlikle bir araya getirdiği belge, fotoğraf ve objeleri, iki ay boyunca gezilebilecek Konya'daki "Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi"yle ziyaretçilerle buluşturan Ketancı, koleksiyonunu AA muhabirine anlattı.

        - Pazar tezgahlarında kaybolmak üzere olan hatıraları kurtardı

        Ketancı, bitpazarında sahafları dolaşırken gördüğü Kabe resmiyle bugünkü koleksiyonun temellerinin atıldığını söyledi.

        O günden sonra pazarlara daha dikkatli bakmaya başladığını anlatan Ketancı, koleksiyonu genişletmek için adeta bir dedektif gibi iz sürdüğünü dile getirdi.

        Ketancı, pazar tezgahlarında kaybolmak üzere olan pek çok hatırayı son anda kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kabe'nin tarihi mimarisine ait belgeleri bulmam da ilginçti. Dolaşırken yerde 6 tane albüm gördüm. Bir tanesinin kenarında Kabe'nin çevresindeki Osmanlı revakları olduğunu düşündüğüm bir parça fark ettim. Ben farkında olmadan birisi albümleri satın alıp gitti. 10-15 saniye bekledikten sonra peşinden gittim. Eğer içinden hacla ilgili bir şey çıkarsa satın almak istediğimi söyledim. Kabul etti ve içinden çok kıymetli iki albüm çıktı."

        - "Hacı Murat" efsanesinin fotoğraflı belgesi koleksiyonda

        Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından birinin de Türkiye'de "Hacı Murat" adıyla bilinen otomobillerin bu ismi nasıl aldığına dair fotoğraf olduğunu vurgulayan Ketancı, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık iki yıl önce bir dia (slayt filmi) grubu satın aldım. Bir Türk işçinin fotoğraf makinesinden çıkma diaları incelerken Mescid-i Nebevi'nin önündeki boş alanda araba fotoğrafı gördüm. Sosyal medyada paylaştığımda koleksiyoner arkadaşım Eren Yeşilutlu, 'Ağabey bu Hacı Murat.' dedi. Yakından bakınca anladık. Normalde bu efsane yıllardır anlatılır ama hiçbir fotoğrafla belgelenmemişti. 1974 yılında şahsi araçlarla hacca gitmeye müsaade edilince, bu yerli otomobiller sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimi nedeniyle çok tercih edilmiş. İnsanlar hacdan dönünce 'Bu araba hac gördü, hacı oldu.' diyerek satmışlar ve adı Hacı Murat kalmış. Bu dia sayesinde ilk kez bunun fotoğrafını görmüş olduk."

        Koleksiyonda hac yolculuğunun tüm detaylarını titizlikle kaydeden çiftin hac belgelerinin de yer aldığına değinen Ketancı, "Biriktirilen anıların topluma aktarılması önemli. Bir şeyleri toplamak kıymetli ancak bunlardan insanları etkileyecek anlamlı bir anlatı oluşturmak bambaşka bir şey. Ortaya beni de çok etkileyen güzel bir hikaye çıktı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
