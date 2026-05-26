İş insanının esans merakı koleksiyona dönüştü

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da 41 yaşındaki iş insanı Seyfettin Kocaman, yaklaşık 14 yıl önce hobi olarak başladığı esans merakını özel bir koleksiyona dönüştürdü.



Kent merkezinde fabrikasında park ve bahçelerde kullanılan kauçuk zemin üretimi yapan Kocaman'ın ofisindeki farklı ülkelerden ve şehirlerden topladığı esans şişeleri dikkati çekiyor.



Özel yaptırdığı vitrinde yüzlerce çeşit koku bulunduran Kocaman, AA muhabirine, hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak için kokularla ilgilendiğini söyledi.



Zamanla bu uğraşın kendisi için vazgeçilmez bir hobiye dönüştüğünü anlatan Kocaman, "Gittiğim yerlerden beğendiklerimi almaya başladım. Elimdekilerden karıştırmaya başladım, dinlendirdiğim kokular oldu. Beklettikçe güzelleşen kokular ortaya çıktı." dedi.



- Vitrininde 400 çeşit esans yer alıyor



Kocaman, esansların özel seyrelticiler ve farklı içeriklerle zenginleştirilebildiğini, yeni karışımlar elde edilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 400 çeşit esans var. 14 yıl oldu. Sevdiğim için kendim karışım da yapıyorum. Başlarda esanslarla ilgili bilgim de yoktu. Esansı karıştırmaya başladım. Misafirlerimiz geldiğinde şaşırıyor çünkü bunu işimizin bir parçası sanıyorlar ama öyle değil. Hobi olarak yaptığımızı söylüyoruz. Bu kadar olacağını ben de bilmiyordum."



Kokuların zamanla olgunlaştığını, karakter kazandığını vurgulayan Kocaman, kaliteli esansların yıllarca bozulmadan saklanabildiğini dile getirdi.



- 5 yıldır beklettiği koku var



Kocaman, yaptığı bazı karışımları 4-5 yıl dinlendirdiğine değinerek, "Demlendikçe güzelleşir deriz ya koku da öyle. Bekledikçe daha güzel hale geliyor. Kaliteli bir esans yıllarca dayanabiliyor. Burada 8-10 yıllık esanslarımız var. Hala kullandığım özel kokular bulunuyor. Zaten zamanla benim için bir tutku haline geldi." ifadelerini kullandı.



Farklı ülkelerden getirttiği özel esansların da koleksiyonunda yer aldığını aktaran Kocaman, özellikle yıllardır kullandığı bazı kokuların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.







