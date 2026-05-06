Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Konya'nın üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Fuarcılığın şehir ekonomisine sağladığı katkılara değinen Öztürk, düzenlenen etkinliğin de asansör sektörünün geleceğine yön veren stratejik buluşma noktası olduğunu vurguladı.



Öztürk, Konya'nın Türkiye asansör üretiminin önemli bir bölümünü karşıladığını, şehrin ihracatının nisan ayında yüzde 30'un üzerinde artış gösterdiğini ifade etti.



Bu artışta, uluslararası fuarların oluşturduğu ticari hareketlilik ve sektörlere sağladığı motivasyonun önemli rol oynadığını anlatan Öztürk, asansör fuarının gelecek yıllarda Konya'nın marka fuarlarından biri haline gelmesi için tüm paydaşlara işbirliği çağrısında bulundu.



Asansör sektöründeki yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin ve işbirliklerinin sergilendiği fuarın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak, sektöre katkı sunması bekleniyor.



Açılışa, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Küçükhemek, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdem Naltekin, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sercan Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.



Fuar, 6-9 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

