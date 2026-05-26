Konya'da cadde ve meydanlar bayram için ışıklandırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezinde ışıklandırma çalışması yaptı.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların sadece gönüllerde değil, şehirlerin ruhunda da hissedilmesi gereken özel zamanlar olduğunu belirtti.





Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda şehir merkezinin farklı noktalarında özel ışıklandırma ve süsleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı'nın taşıdığı huzur, bereket ve sevinci şehrimizin siluetine yansıtmak istedik. Türbeönü Çarşılarımız, Tarihi Bedestenimiz, Zafer Meydanımız ve şehrimizin farklı noktalarında yapılan ışıklandırmalarla hemşehrilerimizin bayram coşkusunu daha güçlü hissetmesini amaçladık. Kurban Bayramı'nın ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı diliyorum."

