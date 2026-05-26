Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Şeref Ş, idaresindeki 26 AOC 146 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Emet Kavşağı'nda Rahmi T'nin kullandığı 35 BSC 640 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler Şeref Ş. ile Rahmi T. ve araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

