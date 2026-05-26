        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Şeref Ş, idaresindeki 26 AOC 146 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Emet Kavşağı'nda Rahmi T'nin kullandığı 35 BSC 640 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Şeref Ş. ile Rahmi T. ve araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

