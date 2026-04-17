        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Şapçı köyü yakınlarında bulunan Tepedibi mevkisindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Zeki Karabulut'un (44) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, ağacın altında kalan Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
