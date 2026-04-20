        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Malatya'nın bu yıl ihracat hedefi 750 milyon dolar

        Kuru meyve ve tekstil alanında bölgede öne çıkan illerden olan Malatya'da, bu yıl 750 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar, devletin sağladığı teşvik ve desteklerle toparlanma sürecini sürdürüyor.

        Üretim kapasitesini her geçen gün artıran kentte, artan işletme sayısı ve başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimin katkısıyla ihracatın yükselmesi bekleniyor.

        Geçen yıl zirai don nedeniyle kayısı üretiminde düşüş yaşanmasına rağmen, lisanslı depolardaki stoklar sayesinde ihracat devam etti.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, organize sanayi bölgelerine yeni yatırımcıların gelmesiyle işletme sayısının 377'ye yükseldiğini söyledi.

        Devlet desteklerinin kentin toparlanmasında önemli rol oynadığını ifade eden Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ihracat hedefimiz 750 milyon dolar. Malatya olarak elimizden gelen çabayı sarf edip, yapılan teşvik ve desteklerle beraber eski halimizin daha üstünde bir seviyeye geleceğimize inanıyoruz."

        - Savunma sanayisi yatırımlarıyla yeni dönem

        Sadıkoğlu, gelecekte savunma sanayisi yatırımlarının kentin üretim yapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

        ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi büyük firmaların yatırımlarının sanayide dönüşümün önünü açacağını belirten Sadıkoğlu, "Tekstil, konfeksiyon ve kayısı gibi güçlü sektörlerimizin yanı sıra savunma sanayisinde yapılacak yatırımlarla Malatya’nın üretim ve ihracat kapasitesini daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Benzer Haberler

        Genç girişimcilik akademisi, gençlere gelecek kapısı açıyor
        Genç girişimcilik akademisi, gençlere gelecek kapısı açıyor
        3 çocuk annesi kadın ürettiği ekmeklerle aile bütçesine katkı sağlıyor
        3 çocuk annesi kadın ürettiği ekmeklerle aile bütçesine katkı sağlıyor
        Malatya'da öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler karanfil ile karşılandı
        Malatya'da öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler karanfil ile karşılandı
        Malatya'da kaza sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da kaza sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da kaza sonrası kavga: 2 yaralı
        Malatya'da kaza sonrası kavga: 2 yaralı
        II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
        II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi