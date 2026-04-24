Manisa'da saçılacak mesir macununun duası yapıldı

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486'ıncı kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçılacak 10 ton mesirin duası okundu.



Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğinin imalathanesinde gerçekleşen programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua yapıldı.



Daha sonra Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.



Festival kapsamında 26 Nisan Pazar günü 45 noktadan 10 ton mesir macununun halka saçılacağı belirtildi.



Programa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

