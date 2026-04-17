        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri "Özel sporculara" yönelik Ege Bölgesi Oyunları Kula'da yapıldı

        Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen Ege Bölgesi Oyunları, Manisa'nın Kula ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan organizasyon kapsamında Kula Spor Kompleksi'nde açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Törene Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Özlem ile sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından başlayan müsabakalarda sporcular atletizm, bocce, masa tenisi, basketbol ve yüzme branşlarında mücadele etti.

        İki gün süren etkinlikte 8 ilden 150 özel sporcu, 40 antrenör ve 80 gönüllü yer aldı.

        Dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Brent petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        İmamın titreyen sesiyle konuşması duygulandırdı Manisalılar Kahramanmaraş't...
        Manisa'da sezonun ilk kirazı 6 bin TL'den satıldı
        Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük; 1 ölü (2)
        Yunusemre Belediyesinden Aigai kazısına destek
        Kuzey yarımkürenin ilk kirazı rekor fiyatla satıldı Kuzey yarımkürede hasad...
        Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
