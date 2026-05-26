Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi.



Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüslerinin dört gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağı kaydedilen açıklamada, "Bayram süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla hayata geçirilen uygulamanın, özellikle aile ziyaretleri ve mezarlık ziyaretlerinde önemli kolaylık sağlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

