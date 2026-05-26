        Mardin Haberleri Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

        Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi.

        Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüslerinin dört gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağı kaydedilen açıklamada, "Bayram süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla hayata geçirilen uygulamanın, özellikle aile ziyaretleri ve mezarlık ziyaretlerinde önemli kolaylık sağlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

