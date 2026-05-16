Mardin'de öğrencilere kompost eğitimi verildi
Mardin Büyükşehir Belediyesince öğrencilere kompost eğitimi verildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Zeytinli İlkokulu'nda öğrencilere yönelik uygulamalı kompost eğitimi verildi.
Gastronomi öğrencilerine organik atıkların geri dönüşüm süreci, gıda atıklarının çevreye etkileri ve kompost üretiminin önemi hakkında bilgi verildi.
İlkokul öğrencileri ise evlerinden getirdikleri sebze ve meyve kabukları ile çay posalarını kullanarak uygulamalı kompost çalışmasına katıldı.
