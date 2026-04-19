Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ile Yeni mahallelerinde su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Su baskıları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, Midyat Belediyesi ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Ekipler, ev, iş yeri ve caddelerde biriken suları tahliye için çalışma yaptı.





Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor.



