Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi Uygulaması" gerçekleştirildi.



Denetimler kapsamında, 138 okul çevresi, 64 umuma açık yer, 16 metruk bina ve 39 park ile bahçe kontrol edildi.



Ayrıca, 849 kişi sorgulandı, 171 araç ve sürücüsü denetlendi, 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



