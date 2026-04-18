Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri MAZLUMDER yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı

        MAZLUMDER yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı

        İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MAZLUMDER yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı

        İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı.

        MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Öğretmenevi'nde yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarında eşi görülmemiş bir soykırım suçu işlediğini söyledi.

        İsrail'in Gazze yanında Lübnan, Suriye, İran, Katar ve Yemen'e de saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

        "Çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin katledilmesi, şehirlerin altyapısının sistematik biçimde yok edilmesi ve halkın açlıkla teslim alınmaya çalışılması, uluslararası toplumun gözleri önünde ve canlı yayınlar eşliğinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte özellikle kadınlar ve çocuklar hedef alınmış, sağlık çalışanları, gazeteciler, insani yardım, Kızılay ve BM çalışanları katledilmiş, eğitim ve sağlık sistemleri çökertilmiştir. İşgalci İsrail aynı zamanda Gazze'ye abluka uygulayarak açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmış, ateşkes anlaşmasına rağmen bu uygulamalarını devam etmiştir. Tüm bu hukuksuzlukların yanında geçtiğimiz günlerde İsrail parlamentosu, yalnızca Filistinli tutsaklara uygulanacak 'hukuk görünümlü' idam kanununu onaylamıştır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek olan bu yasa, uluslararası hukukun en temel ilkelerini, insan hakları müktesebatını ve insancıl hukuku açıkça ihlal eden bir apartheid rejim pratiğidir."

        Kartal, İsrail soykırımına ve Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla organize edilen, farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu Sumud Filosu'nun Barcelona'dan harekete geçtiğini belirterek, Sumud Filosu'nu desteklediklerini bildirdi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kartal, Türkiye'nin sorunların çözümlerinin konuşulabildiği bir süreci başlatmasının değerli olduğunu anlattı.

        Kartal, şunları kaydetti:

        "(Terörsüz Türkiye) Emperyalist ülkeler tarafından, İsrail'in güvenliği için bölgenin istikrarsızlaştırılmaya, ülkelerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye'nin iç barışını tahkim etmesi, bölgesel barışın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. TBMM Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyon tarafından ciddi bir aşamaya getirilen sürecin başarıyla nihayete ermesi temennimizdir. Komisyon görevini yaparak süreçle ilgili raporunu hazırlamış kamuoyuyla paylaşmıştır. Gelinen aşamada açıktır ki sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi için temel bazı konularda yasal adımların atılması gerekmektedir. Gecikmeden gerekli irade ortaya konulmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

