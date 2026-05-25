Midyat'ta kurban satış yerlerinde hareketlilik

Mardin'in Midyat ilçesinde kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.





Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, ilçenin farklı noktalarındaki kurban satış yerleri hareketlendi.





Pazarda, satıcılar ile alıcılar arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor.





Bayram ziyareti için Gaziantep'ten memleketine gelen Abdürrahim Akan, sıkı pazarlık sonucunda kurbanlık satın aldığını söyledi.





Her bayramda memleketine döndüğünü ifade eden Akan, "Bu yıl da kurbanlığımızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Pazarda kurbanlık satışı yapan Muhammed Oluş da fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu ve iyi satış yaptıklarını belirtti.





Mehmet Ali Cebeci de pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını işaret ederek, "Bu yıl hayvan çok, fiyatlar da iyi. Kesim ve servis hizmeti de bize ait. Satış konusunda sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.



