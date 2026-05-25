Nusaybin'de taziyeevleri için malzeme desteği
Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeevlerine inşaat malzemesi desteğinde bulunuldu.
Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığın iş birliğinde taziyeevlerinin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli yapı malzemeleri desteği sağlandı.
Bu kapsamda, kırsal Taşköy, Eskimağara, Tepeören, Yolindi, Doğuş, Günebakan ve Karaca mahallelerindeki taziyeevlerine demir, bims, çimento ve kum gibi malzemeler ulaştırıldı.
