Anamur ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 20 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. Kıbrıs Camisi'nde düzenlenen törene İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hacı adayları ve yakınları katıldı. Fidan, programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adaları, dualar eşliğinde yola çıktı.

