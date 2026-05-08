        Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın üçüncüsü Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:42 Güncelleme:
        İklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik alanlarında bilim ve teknoloji odaklı projeler yürüten vakıf, Türkiye'nin farklı illerinden 90 öğrenciyi Akkum Gençlik Kampı'nda bir araya getirdi.

        Tanışmayla başlayan programda Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, katılımcılara vakfın kuruluş sürecini, faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı.

        Gökgöz, Mersin'de böylesine güzel bir gençlik kampında bulundukları için mutluluk duyduklarını söyledi.

        Düzenledikleri kamplarda çevre gönüllülerinin yetiştiğini anlatan Gökgöz, vakıflarını fikir hareketi olarak gördüklerini ifade etti.

        Gökgöz, kamplarda ortaya çıkan fikirleri sahada uygulayacaklarını belirterek, "Çevre ve afeti birbirinden ayırmayacağız. Bunun için birçok alan belirledik. Cemre, havaya, suya ve toprağa düşer. İsmimizi bu düşme metaforundan alıyoruz. Cemre, toprağa düşer ve gitgide yayılarak güzelleştirir. 'Cemre, düştüğü yeri güzelleştirir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Afetlere hazırlıkların yanı sıra ana hedeflerinin çevre olduğunu vurgulayan Gökgöz, iklim değişikliğine yönelik denizde ve havada çok sayıda çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.

        Gökgöz, bu yılın en önemli sürecinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) olduğunu ve tamamen ona hedeflendiklerini belirtti.

        Kampta da COP31 konusunda bilgilendirmelerin yapılacağının altını çizen Gökgöz, "Bu yıl COP31, Türkiye'de yapılıyor. Türkiye olarak artık somut adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Çevre hakkında söylenecek bütün sözler söylendi. Televizyonda herkes konuşuyor, elbette konuşulsun, biz konuşulmasını istiyoruz, destekliyoruz. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31'de somut çıktıları almamız lazım." diye konuştu.

        Gökgöz, vakıf olarak COP31'e gönüllülük anlamında ciddi katkı sağlayacaklarını ve birçok oturumlarının olacağını söyledi.

        COP31'e en iyi şekilde hazırlanmak için uluslararası öğrencilerin de katılacağı model COP düzenleyeceklerini belirten Gökgöz, bununla ilgili hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

        - Kampta birçok etkinlik yapılacak

        Mersin'de 8-10 Mayıs'ta düzenlenecek "Cemre Kamp" kapsamında katılımcılara ilk yardım, enerji verimliliği, COP31, orman yangınları, bitkisel atık yağların geri dönüşümü ve gönüllülük konularında eğitim verilecek.

        Öğrenciler, kamp boyunca çeşitli spor branşlarını deneyimleyecek ve hazırladıkları projeleri katılımcılara anlatma fırsatı yakalayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

