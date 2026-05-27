Gülnar ve Anamur ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi

Mersin'in Gülnar ve Anamur ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.



Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından cemaatle bayramlaştı.



Şanal ve Önge, daha sonra Gülnar Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşların bayramını kutladı.



Anamur Kaymakamı Kemal Duru da Anamur Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.



Duru ve protokol üyeleri, programın ardından şehit kabirleri ile Anamur İtfaiye Amirliği ve Anamur Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

