Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 156 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 şarjör, 105 tabanca fişeği ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



