Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 02.05.2026 - 17:48
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5
Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2
1. Periyot: 25-29
Devre: 50-52
3. Periyot: 68-71
