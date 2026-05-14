Bodrum'da dalgıçlar denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkardı.



Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 12 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Yalıkavak Sahili'nde devam etti.



Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.



Yaklaşık 2 ton atık, farkındalık oluşturmak amacıyla Yalıkavak Belediye Kafe önünde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.



Deniz dibi temizliği, 20 Mayıs'ta Bitez Mahallesi'nde devam edecek.



İlçede "mavi beyaz seferberlik" sloganıyla yürütülen temizlik çalışmalarının da ikinci etabı gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülen çalışmalara belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları, gönüllüler ve bazı okullardan öğretmen ile öğrenciler katıldı.

