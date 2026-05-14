        Bodrum'da dalgıçlar denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 12 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Yalıkavak Sahili'nde devam etti.

        Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

        Yaklaşık 2 ton atık, farkındalık oluşturmak amacıyla Yalıkavak Belediye Kafe önünde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

        Deniz dibi temizliği, 20 Mayıs'ta Bitez Mahallesi'nde devam edecek.

        İlçede "mavi beyaz seferberlik" sloganıyla yürütülen temizlik çalışmalarının da ikinci etabı gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülen çalışmalara belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları, gönüllüler ve bazı okullardan öğretmen ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

