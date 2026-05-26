Bodrum'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çırkan Mahallesi Adayeri mevkisinde zeytinli tarla içerisinde konteyner yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, konteyner ile zeytin ağacı yanarken 2 zeytin ağacı da kısmen zarar gördü. Yangının elektrik aksamından çıktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.