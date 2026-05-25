Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da Rus anne ve kızını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Bodrum'da Rus anne ve kızını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da Rus anne ve kızını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince, eski eşi Irina Dvizova ile kızı Dayana'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic hakkında verilen kararın gerekçesi yazıldı.

        Kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ve dosyadaki delillerle örtüşmediği vurgulandı.

        Sanığın, maktul Irina Dvizova'nın isteği üzerine onun aracıyla Ankara'ya gittiği yönündeki savunmasına itibar edilmediği belirtilen kararda, sanık ile maktul arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğu, maktulün sanık hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı ifade edildi.

        Kararda, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aracına sahte plaka taktığı belirlenen sanığın, olayın ardından maktullerin evinden Irina Dvizova'ya ait araçla ve 5 yaşındaki oğluyla ayrıldığı kaydedildi.

        Kararda, sanığın daha sonra oğlunu bir otele bırakarak cesetlerin bulunduğu bölgeye gittiği, ardından kendi aracını almak amacıyla taksiyle maktulün evinin bulunduğu bölgeye geçtiği belirtildi.

        Kamera kayıtları, otel giriş-çıkış görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerinin sanığın hareketlerini doğruladığına işaret edilen kararda, sanığın olay sonrası delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik adımlar attığı ifade edildi.

        Kararda, sanığın maktule ait araçla Ankara'ya giderek aracı Esenboğa Havalimanı'nda bıraktığı, tek yönlü uçak bileti aldığı ve dönüş bileti bulunmadığı belirtilerek, maktule ait araçta maktullerin kan izlerinin tespit edildiği anlatıldı.

        Sanığın bu hususlarda makul açıklama yapamadığı aktarılan açıklamada, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğine, kaçış sürecini de önceden organize ettiğine kanaat getirildiği bildirildi.

        Gerekçeli kararda, cinayetin tasarlanarak işlendiği sonucuna varıldığı ifade edildi.

        - Olay

        Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi Andrej Kuslevic olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı saptanmıştı.

        Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan Andrej Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic'e 13 Mayıs'taki karar duruşmasında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!

        Benzer Haberler

        Eski eşini ve kızını öldüren sanığın davasında gerekçeli karar açıklandı
        Eski eşini ve kızını öldüren sanığın davasında gerekçeli karar açıklandı
        Marmaris'te "Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm Alanı" kuruluyor
        Marmaris'te "Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm Alanı" kuruluyor
        Bodrum'da bayram öncesi gıda denetimleri
        Bodrum'da bayram öncesi gıda denetimleri
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözalt...
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözalt...
        Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda gözaltı sayısı 4'e yükseldi
        Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda gözaltı sayısı 4'e yükseldi