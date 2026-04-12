Bodrum'da TOMA ile otomobil çarpıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bodrum İlçe Stadı’nda akşam oynanan Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor karşılaşmasında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, maçın ardından ilçeden ayrıldığı sırada Emin Anter Bulvarı’nda aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yara almazken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı sağlık taraması yapıldı. Otomobilde bulunanların da müsabakada görevli güvenlik personeli olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.