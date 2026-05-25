        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı

        Fethiye'de çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş 25'er yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 2 kardeş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Giriş: 25.05.2026 - 19:22 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, haklarında "Varolan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek", "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Karaçulha Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

        Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kardeşin, 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 7 yıldır firari olarak arandıkları öğrenildi.

        Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
