Fethiye'de Yeni Nesil Konaklama Zirvesi gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmciler, Yeni Nesil Konaklama Zirvesi'nde bir araya geldi.





Yeliz Patıroğlu, Zerrin Tüter, Çağla Gizem Sayıner ile Gökçe Gül işbirliğinde Tugan Arel Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.



Açılışta konuşma yapan Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, Fethiye'de sonuna turizm koyulan her şeyin bulunduğunu söyledi.



- "Şu anda Fethiye 80 bin yatak arzına ulaşmış önemli bir destinasyon"



Fethiye'de mevcut olan turizm destinasyonlarını iyileştirip alternatifler üzerinde yoğunlaşarak turizm hareketliliğini arttırmayı hedeflediklerini belirten Dündar, "Bu anlamda ikincisi gerçekleştirilen Yeni Nesil Konaklama Zirvesi çok çok önemli. Günümüzde yeniliklere doğrudan adapte olan bir isimle güzel bir etkinlik. Fethiye'de şu anda 600 civarında konaklama tesisimiz var. Yeni nesil konaklama dediğimiz 4 bin civarında da turizm belgeli tesisimiz var. Şu anda Fethiye 80 bin yatak arzına ulaşmış önemli bir destinasyon." diye konuştu.



Dündar, sağlık turizmin çok önemli olduğunu, 28 sağlık turizmi sertifikasına sahip işletmeyle kış dönemlerinde de sağlık turizminin yapılabildiğini dile getirdi.



Saffet Dündar, Dalaman Hava Limanı'na kış döneminde yurt dışından gelen neredeyse her uçağın birçok yolcusunun Fethiye'ye geldiğini anlattı.



Etkinliğin ana sponsoru Tugan Arel Turizm Kurucusu Ali Murat Sazak ise konaklamanın sadece gecelemek değil bir deneyim tasarımı olduğu yeni dönemde, daha büyük başarılara imza atılacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından YDA Dalaman Havalimanı Ticaret ve Strateji Direktörü Orçun Songur, "2026 Turizm Değerlendirmesi ve Fethiye’nin Marka Vizyonu" konusunda bilgi verdi.



Daha sonra düzenlenen panellerle sektör ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.

