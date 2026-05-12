Muğla'da "2026 Gençlik Yılı" sponsorluk protokolü imzalandı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın koordinesinde hayata geçirilen "2026 Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Valilik ile AYDEM Enerji bünyesindeki ADM Elektrik Dağıtım AŞ arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Muğla Valiliği'nde düzenlenen törende konuşan Akbıyık, programın gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

        "2026 Muğla Gençlik Yılı" çerçevesinde yürütülecek projelerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Akbıyık, gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, gençlere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

        Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çeken Akbıyık, teknolojik dönüşüm ve küreselleşmenin gençler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda projenin önemli olduğunu kaydetti.

        Dünyada yaşanan hızlı değişimin gençlerin yaşam tarzını doğrudan etkilediğine işaret eden Akbıyık, "Dünya artık küçülüyor. Özet olarak küreselleşme diyoruz. Milli ve manevi değerleri de götürüyor. Başka bir hayat tarzını çocuklarımıza biz farkında olmadan dayatıyor. Hem tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı yaşamak, yaşatmak hem de onlara bağımlılıktan uzak bir şekilde katkı sağlamak için ‘Gençlik Yılı’nı ilan ettik. Sloganımız da ‘Gençliğin enerjisi, Muğla’nın gücü’ diyoruz." diye konuştu.

        ADM Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Emrah Kalkan ise "2026 Muğla Gençlik Yılı" projesine destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Kalkan, şirket olarak yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmadıklarını, faaliyet gösterdikleri bölgelerde sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem verdiklerini aktardı.

        Aydın, Denizli ve Muğla'da her yıl milyarlarca lira altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:

        "İşimizi sadece elektrik dağıtım olarak öngörmüyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada, bölgede, hayatın her alanında sosyal sorumluluklar üstlenen bir yapı olmayı önemsiyoruz. Gençler için yapılacak yatırımın ülkemiz için, ülkemizin geleceği için gerçekleştirilecek stratejik bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Muğla Gençlik Yılı yaklaşımı da aslında tam olarak bize bunu ifade ediyor. Bu kapsamda gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin olması, kültürel değerlerine daha bağlı olmaları, özellikle sağlıklı bir yaşam anlayışı benimsemeleri, teknoloji ve üretim açısından daha güçlü ilişkiler kurması açısından çok güçlü bir vizyonu temsil ediyor."

        Konuşmaların ardından Gençlik Yılı'nın temel amacı, kapsamı ve aylık faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

        Sunumda gençlerin yönetime katılımını teşvik eden çalıştaylar, kariyer ve istihdam buluşmaları, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele seminerleri, siber güvenlik eğitimleri, kültür ve medeniyet söyleşileri, teknik geziler, çevre ve tarım temalı farkındalık programları, spor etkinlikleri ve gönüllülük çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Daha sonra protokol, Vali Akbıyık ve Kalkan tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

