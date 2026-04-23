        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Muğla'nın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:15
        Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Öğrenciler tören alanına bando eşliğinde geldi. Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla sona erdi.

        Daha sonra Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programda öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler de büyük ilgi gördü.

        - Marmaris

        Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kutlamalara, Marmaris Amfi Tiyatro'da devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

        İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolünce verildi.

        İlçedeki tüm ilkokullarda ve alışveriş merkezlerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

        - Fethiye

        Fethiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler törenle başladı.

        Beşkaza Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve öğrenciler tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Program kapsamında Fethiye Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

        Kutlamalar çerçevesinde, 2. etap sahil bandından başlayan kortej yürüyüşü Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından farklı ülkelerden gelen dans grupları sahne alarak gösteriler gerçekleştirdi.

        İlçede ayrıca kortej yürüyüşü ve çocuk şenlikleri de düzenlendi.

        - Datça

        Datça'da kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

        Amfi Tiyatro'da devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasını yaptı.

        Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları, dans ve müzik gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

        Datça Dans Kulübü'nün salsa performansı ve ortaokul öğrencilerinin tango gösterisi de törene renk kattı.

        Datça Kaymakamı Murat Atıcı konuşmasında, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en özel bayram olduğunu belirterek, "Bugün milletimizin bağımsızlık iradesinin ve çocuklarımızın geleceğimizdeki en büyük güvencemiz olduğunun en anlamlı göstergesidir." dedi.

        Kutlamalar, öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Marmaris'te "23 Nisan Sokağı"nda bayram coşkusu yaşandı
        Marmaris'te "23 Nisan Sokağı"nda bayram coşkusu yaşandı
        Bodrum FK, Amedspor deplasmanında play-off avantajı peşinde
        Bodrum FK, Amedspor deplasmanında play-off avantajı peşinde
        Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 23 Nisan'da ziyarete açıldı
        Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 23 Nisan'da ziyarete açıldı
        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Güler'i bıçaklayan şüpheli adliyede
        Güler'i bıçaklayan şüpheli adliyede
        Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek balkona pankart astılar
        Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek balkona pankart astılar