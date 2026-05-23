Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

        Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

        Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

        Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

        Bayram tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.

        İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın gibi kentlerden gelenlerin oluşturduğu araç yoğunluğu, ilçe girişlerinde artmaya başladı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Tatilciler özellikle Menteşe ilçe girişi, Ula ve Sakar rampalarında yoğunluk oluşturdu. Trafikte oluşan yoğunluk Anadolu Ajansı tarafından dronla görüntülendi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını bildirdi.

        Akbıyık, vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için il genelinde 296 trafik jandarması ve 345 trafik polisiyle denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, sürücülerden direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve hız kurallarına uymalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
        Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki başarılı böbrek nakli
        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki başarılı böbrek nakli
        Datça açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Datça açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Muğla'da gençlerin tarih, sanat ve doğa yolculuğu
        Muğla'da gençlerin tarih, sanat ve doğa yolculuğu
        Bodrum'da "Mavi Beyaz Seferberlik" etkinliğinin 3. etabı düzenlendi
        Bodrum'da "Mavi Beyaz Seferberlik" etkinliğinin 3. etabı düzenlendi