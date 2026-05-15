        Muğla Haberleri Muğla'da engelli gençler bir günlüğüne bahriyeli oldu

        Muğla'da engelli gençler bir günlüğüne bahriyeli oldu

        Muğla'da "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne bahriyeli olan engelli gençler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Aksaz Deniz Üssü'ndeki Güney Deniz Saha Komutanlığına aileleriyle gelen 6 engelli genç, beyaz tören kıyafetlerini giyerek eğitim alanına çıktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

        Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Engelliler Derneği Başkanı Tulgay Hasar, özel bireylerin aileleri ve askerler katıldı.

        - Vatan sevgisi engel tanımadı

        Engelliler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen programda vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

        Duygu dolu anların yaşandığı törende, temsili askerlik uygulamasının özel bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve aileleri açısından taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı.

        Protokol üyeleri, konuşmaların ardından gençlere temsili terhis belgelerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?

