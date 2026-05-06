Ekran süresini azaltan öğrenciler tasarladıkları robotlarla birinciliğe odaklandı

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta okul atölyesinde 4 robot tasarlayan meslek lisesi öğrencileri, bu çalışmaları sayesinde hem dijital dünyadan uzaklaştı hem de becerilerini geliştirme fırsatı buldu.



Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından 5 öğrenci, okuldaki atölyede ders saatleri dışında danışman öğretmenleri eşliğinde robot tasarlamaya başladı.



2 danışman öğretmenin gözetiminde düzenli çalışma yürüten öğrenciler, 6-8 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması için yaklaşık 4 ayda 2 yarış ve 2 tasarla-çalıştır robotu tasarladı.



Mini Sumo (rakibini saha dışına itmeyi amaçlayan hobi/yarışma robotu) kategorisinde "Sanat49" ve "Sumova49" adlı robotlarla, Tasarla-Çalıştır kategorisinde ise "Bambılbil49" adını verdikleri takımla yarışacak öğrenciler, Muş'a başarılarla dönmek istiyor.



Çalışmaları sayesinde sosyal medyada, ekran başında geçirdikleri süreyi azaltan öğrenciler, projelerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.



- "Bu çalışmalarla öğrencilerimizi dijital dünyadan uzaklaştırıyoruz"



MEB Robot Yarışması Muş İl Koordinatörü ve Elektrik ve Elektronik Bölüm Şefi Asef Ziyanak, AA muhabirine, okulda kurulan atölyede öğrencilerle robot tasarlayıp yarışmalara katıldıklarını söyledi.



Öğrencilerle ders çıkışında 2 saat robotik kodlama ve farklı tasarımlar yaptıklarını ifade eden Ziyanak, şöyle konuştu:



"Bu çalışmalarla öğrencilerimizi dijital dünyadan uzaklaştırıyoruz. Danışman öğretmenleri olarak onlarla beraber ders sonunda çalışma yapıyoruz. Geçen yıllarda Şanlıurfa, Kayseri ve Erzurum'daki yarışmalara katıldık. Robotları tasarlarken lazım olan parçaları biz tedarik ettik fakat bütün montajını ve diğer çalışmaları öğrencilerimiz yaptı. Hatta ekstra olarak 3D yazıcıdan kendileri mini sumo robotların parçalarını tasarlayarak geliştirdiler. Tamamen onların çalışması, onların ürünü."



18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Mini Sumo kategorisinde iddialı olduklarını belirten Ziyanak, "Şanlıurfa'da kurumlar bazında ilk 3'e girmiştik. Bu yıl hedefimiz birincilik. Tasarla-Çalıştır kategorisinde de yine iddialıyız. Ayrıca Mini Sumo kategorisinde öğrenciler kendilerinden ekleme yaparak bu konuda iddialı konuma geldiler. Hedefimiz, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda şampiyonluk elde etmek." dedi.



- "Yazılım ve mekanik bilgiler öğreniyoruz"



Öğrencilerden Eymen Hamza Türk, haftanın belirli günleri atölyede dijital ortamı etkin kullanarak çalışma yaptıklarını anlattı.



Güzel çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Türk, "Günlerimizi telefon, tablet, bilgisayara ayırmaktansa burada yazılım ve mekanik bilgiler öğreniyoruz. Okulda mini sumo kategorisinde çalışmalar yapmaktayız. Okulumuz geçmiş yıllarda mini sumo kategorisinde bir derece elde etti. Biz de bu dereceyi yükseltip Antalya'da birinciliği hedefliyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerden İbrahim Becermen de robot üretim atölyesinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.



Üretim sürecinde kılavuza bakarak hareket ettiklerini söyleyen Becermen, şu ifadeleri kullandı:





"Yaptığımız robotlarla orada yarışıyoruz. Bunun öncesinde bir sınav süreci var. Sınavı geçtikten sonra robotları da kapıştırıyoruz. Hedefimiz birincilik. Atölyeye gelmeden önce ekran sürem fazlaydı. Tablet, bilgisayar, telefon ve sosyal medyayla çok fazla ilgileniyordum. Atölyeye geldiğimden bu yana azalttım. Normalde bir günde 6-7 saat sosyal medya süremi şimdi 1-2 saate kadar düşürdüm. Bundan dolayı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum."

