Muş'ta hayvan pazarında satış hareketliliği arttı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketlilik arttı.



Kentteki besiciler, sabah saatlerinden itibaren küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını Sütlüce Mahallesi'ndeki hayvan pazarına getirdi.



Bazı vatandaşlar, pazara gelerek kurbanlıklara baktı, bazıları da besicilerle satın almak istedikleri hayvanlar için pazarlık yaptı.



Besicilerden Adem Bakır, basın mensuplarına, kurban satışlarının bir haftadır başladığını söyledi.



Kurban satışlarının iyi olduğunu belirten Bakır, "İnsanlar dini vecibelerini yerine getirmek için gelip kurbanlarını seçiyor. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayvan var, bereket var. İnşallah herkes hayvanını satar, güzel bir sene olur. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Fiyatlarımız da uygun. 20 binden başlıyor, 30-35 bine kadar da var." diye konuştu.



Remzi Güler ise yıl boyunca baktığı hayvanlarını pazara getirdiğini anlatarak, "Satışlarımız dünden beri devam ediyor. Bugün daha yoğun. Şu anda burada iki koyun sattım, 22-23 bin lira arasında." dedi.





Vatandaşlardan Liyaddin Çağlayan da kurban satın aldığını dile getirerek, pazarda fiyatların normal olduğunu dile getirdi.

