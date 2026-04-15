        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'nın atçılık kültürü Ürgüp'teki müzeyle geleceğe taşınıyor

        Kapadokya'nın atçılık kültürü Ürgüp'teki müzeyle geleceğe taşınıyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki müzede, tarihte "Güzel atlar diyarı" olarak bilinen Kapadokya'nın atçılık kültürü geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kapadokya'nın atçılık kültürü Ürgüp'teki müzeyle geleceğe taşınıyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki müzede, tarihte "Güzel atlar diyarı" olarak bilinen Kapadokya'nın atçılık kültürü geleceğe taşınıyor.


        İlçede geçen yıl ziyarete açılan Erhan Ayata Güzel Atlar Müzesi hem sanatseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

        Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için yeni bir rota haline gelen müze, bölgenin kadim atçılık kültürünü tanıtan önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

        Kültürel hafıza mekanı niteliği taşıyan müzede, atla ilgili heykelden tabloya, fotoğraf ve geleneksel objelerden modern sanat eserlerine kadar uzanan geniş bir koleksiyon, atın insanlık tarihindeki yerini farklı perspektiflerle ziyaretçilere sunuyor.

        Kapadokya'nın kültürel zenginliğini somut bir deneyime dönüştüren müze, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, ilçenin kültürel turizmine katkı sağlaması amacıyla belediye tarafından yönetiliyor.

        - Müzede atla ve atçılıkla ilgili 450 parça eser sergileniyor

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, AA muhabirine, bölgede binlerce yıldır atçılık kültürünün olduğunu söyledi.

        İlçede iki yıldır düzenledikleri "Kapadokya At Festivali"nde atlı tur düzenleyen çiftlikler dışında bu konuda bir tesisin bulunmadığını fark ettiklerini anlatan Bul, ardından müze kurulmasına yönelik çalışma yaptıklarını dile getirdi.

        Müzenin özellikle kültür turizmine ilgi duyan turistler için önemli bir durak haline geldiğine dikkati çeken Bul, şöyle konuştu:

        "Bodrum'da yaşayan ve müzayedelerden atla ilgili figürleri toplayan Erhan Ayata ile temasa geçtik. Onun 450 parça eserini burada sergilemeye karar verdik. Bu tarihi binanın çok hızlı şekilde restorasyonunu yaptık. Binamızda 450 parça at ve atçılıkla ilgili eser sergilenmekte. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Zeynep Sezerman'ın yılkı atlarıyla ilgili bölgede çekilen fotoğrafların sergilenmesi de müzenin genel yapısını tamamlayıcı nitelikte bir enstrüman oldu. Çocukluğum burada geçti. Eskiden traktör yerine tarım işinde de at çok önemli bir unsurdu. At, özellikle Kapadokya bölgesinin dokusuna yakışan ve doğaya zarar vermeyen bir hayvan. Hem turizm amaçlı turlarda hem de bölge içerisinde atlarla dostluğumuz devam ediyor."

        Müzenin yöneticisi Ali Çuhadar ise ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

        Buraya gelen turistlerin, atlara ilgisi olan, atların hikayesini dinlemek isteyen ve koleksiyon parçalarını merak eden kişilerden oluştuğunu söyleyen Çuhadar, "Atların da bizler gibi hikayelerinin olduğunu görüyoruz ve onları anlatmaya çalışıyoruz. Burada dünyanın her yerinden toparlanmış koleksiyon parçaları mevcut." dedi.

        - Müzedeki eserler turistlerin ilgisini çekiyor

        Ziyaretçilerden Doğa Ölmez de biniciliğe ilgi duyduğunu ve vakit buldukça peribacaları arasında atlı tura katıldığını söyledi.

        Bölgede genç olmanın güzel yanlarının olduğunu ifade ederek Ölmez, "Bunlardan birisi de hafta sonları vadilerde at binmek. Bu müze de at kültürünü tanıyabileceğiniz bir yer. At tutkunları burayı kesinlikle ziyaret etmeli." diye konuştu.

        Polonyalı turist Arthur Dvorak ise müzedeki eserleri incelediğini belirterek, "Burası birbirinden farklı atları görebileceğiniz harika bir deneyim sunuyor. Kumaş, cam, seramik gibi birçok malzemenin atla bütünleştiğine şahit olabildiğimiz müzeyi beğendik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

