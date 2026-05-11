Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir Valisi Hüseyin Kök görevine başladı

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök görevine başladı

        Nevşehir Valiliğine atanan Hüseyin Kök göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök görevine başladı

        Nevşehir Valiliğine atanan Hüseyin Kök göreve başladı.

        Kök, Nevşehir Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı.

        Kendisine çiçek veren öğrenci ile fotoğraf çektiren Kök, polis mangasını selamladı.

        Valilik Şeref Defterini imzalayan Kök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle bezeli Nevşehir'e hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Kök, şöyle konuştu:

        "Bu güzel ve kadim şehirde görev yapacak olmanın ağır sorumluluğunu yüreğimde hissediyorum. Allah'ın izniyle Anadolu'nun kalbinde yer alan medeniyetlerin izini taşıyan, taşın dile geldiği, toprağın alın teriyle bereket bulduğu bu müstesna şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden tüm gayretimizle hep birlikte çalışacağız. Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasında sadece bir idareci olarak değil, bu şehrin bir evladı olarak sizlerden birisi gibi, her bir kardeşimizin derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan, umudunu büyüten bir anlayışla görev yapacağız. Nevşehirimizin sahip olduğu mirasa yakışır şekilde daha ileriye taşımak için hep birlikte canla, başla çalışacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Rahatsızlanan annelerine müdahaleye gelen sağlık ekibini alıkoyan 2 kardeşi...
        Rahatsızlanan annelerine müdahaleye gelen sağlık ekibini alıkoyan 2 kardeşi...
        Duran otomobile çarptı, o anlar kameralara yansıdı: 1 yaralı
        Duran otomobile çarptı, o anlar kameralara yansıdı: 1 yaralı
        Nevşehir'de elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması güvenli...
        Nevşehir'de elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması güvenli...
        Müdahale ettikleri kadının çocukları tarafından rehin tutulan sağlık görevl...
        Müdahale ettikleri kadının çocukları tarafından rehin tutulan sağlık görevl...
        Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafı...
        Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafı...
        Nevşehir'de ambulans çağrılan evdeki bıçaklı kavgada sağlık personeli mahsu...
        Nevşehir'de ambulans çağrılan evdeki bıçaklı kavgada sağlık personeli mahsu...