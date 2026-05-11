Nevşehir Valisi Hüseyin Kök görevine başladı

Nevşehir Valiliğine atanan Hüseyin Kök göreve başladı.



Kök, Nevşehir Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı.



Kendisine çiçek veren öğrenci ile fotoğraf çektiren Kök, polis mangasını selamladı.



Valilik Şeref Defterini imzalayan Kök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.



Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle bezeli Nevşehir'e hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Kök, şöyle konuştu:



"Bu güzel ve kadim şehirde görev yapacak olmanın ağır sorumluluğunu yüreğimde hissediyorum. Allah'ın izniyle Anadolu'nun kalbinde yer alan medeniyetlerin izini taşıyan, taşın dile geldiği, toprağın alın teriyle bereket bulduğu bu müstesna şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden tüm gayretimizle hep birlikte çalışacağız. Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasında sadece bir idareci olarak değil, bu şehrin bir evladı olarak sizlerden birisi gibi, her bir kardeşimizin derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan, umudunu büyüten bir anlayışla görev yapacağız. Nevşehirimizin sahip olduğu mirasa yakışır şekilde daha ileriye taşımak için hep birlikte canla, başla çalışacağız."

