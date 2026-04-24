        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de 2 kardeşi silahla öldüren baba ve oğluna hapis cezası

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, husumetli oldukları 2 kardeşi öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan baba müebbet ve 14 yıl, oğlu ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba E.C, 14 yaşındaki oğlu A.C. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar, savunmalarında, olayın ağır tahrik nedeniyle yaşandığını belirtti.

        Taraf avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan baba E.C'ye müebbet ve 14 yıl, oğlu A.C'ye ise toplam 18 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        E.C, oğlu A.C. ile 7 Eylül 2025'te aracıyla, ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş'nin bulunduğu aracı takip etmiş ve Topaç köyü Karapınar mevkisinde yollarını keserek silahla ateş açmış, 2 kardeş yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

