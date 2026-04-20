        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki eski hükümlü Tuncay Eratik, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetim sürecini tamamlayan eski hükümlü Eratik, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

        İkamet ettiği Çömlekçi köyünde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen Eratik, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 350 bin lira hibeye 50 bin lira da kendi ekleyerek, 35 küçükbaş hayvan satın aldı.

        Doğumlarla birlikte hayvan sayısını kısa sürede 45'e çıkaran Eratik, yeni bir hayat kurmanın ve iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Tuncay Eratik, AA muhabirine, pandemi döneminde cezaevinden çıktığını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

        Başvuru sürecini tamamladıktan sonra İŞKUR'un hibe desteğine kendi de eklemede bulunarak aldığı 35 hayvanla mesleğe başladığını ifade eden Eratik, doğumlarla sayının kısa sürede 45'e çıktığını belirtti.

        - "Gelirimi bunlardan sağlıyorum"

        Yaz aylarında Hasan Dağı'na yaylaya çıktığını dile getiren Eratik, şunları kaydetti:

        "Hasan Dağı eteklerinde 6 ay kalıyorum. Kasım ayının ortasında köye geliyorum. Buralarda hava iyi olduğu zaman otlatıyorum, bozuk olduğu zaman yem ve yonca veriyorum. Sabah kalkıp sularını ve yemini veriyorum, hayvanların altını temizliyorum. Her tarafına gözüm gibi bakıyorum. Hayvanların sütünü peynir yapıyorum ve isteyenlere veriyorum. Eşe dosta da dağıtıyorum. Gelirimi bunlardan sağlıyorum, oğlakları ve küçükleri satıyorum ama anaçlar kalıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü elimden tuttu bu hayvanları verdi. Bu hayvanlardan faydalanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Eratik, yeni yaşantısında hayvanların kendisine yoldaş olduğunu ifade etti.

        Emekliliğinin yaklaştığını da belirten Eratik, "İşletme sayesinde Bağ-Kur ödemelerimi gününde yatırıyorum. 3 yıl sonra inşallah emekli olurum. Devletimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Niğde'deki hasta çocuklar ve ailelerine yardı...
        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Niğde'de sağanak ve eriyen kar suları taşkınlara neden oldu
        28 ülkeden 78 sanatçının eseri Niğde'de sanatseverlerle buluştu Niğde'de 'A...
        Evlerde 'şark köşesi' kültürü yeniden canlanıyor
        Uclg-Mewa 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı 'Kentsel Yenilikçilik' temasıyla N...
