Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. E.Ö. yönetimindeki 06 BRY 016 plakalı kamyonet, Bucak Mahallesi 361. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada İsmail Makar'a (92) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makar, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.