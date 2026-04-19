Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 19.04.2026 - 21:59
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Böcekli beldesi ile bağlı köyleri birbirine bağlayan yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Bazı köy yolları da biriken su nedeniyle ulaşıma kapandı.
Düziçi Belediyesi, İl Özel İdare, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
