        Üniversiteliler Osmaniye'de düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nda buluştu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'na katılan üniversite öğrencileri, fotoğrafçılıktan mobil gazeteciliğe kadar birçok alanda becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Giriş: 19.04.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Osmaniye Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları, odalar ve çeşitli üniversitelerin işbirliğinde Aslantaş Gençlik Kampı'nda yapılan etkinliğe farklı illerden üniversite öğrencileri katıldı.

        Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nda, gençler arasında sosyal etkileşimin artırılması, dayanışma ve ekip ruhunun güçlendirilmesi amacıyla macera parkı, paintball, okçuluk ve sanal gerçeklik etkinlikleri yapıldı.

        Üniversite öğrencileri, 3 gün süren kampta yaban hayatı fotoğrafçılığı, mobil gazetecilik ve ekomedya okuryazarlığı gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

        Kısa video üretimi, röportaj teknikleri, montaj ve kurgu çalışmalarıyla da dijital içerik üretim becerilerini geliştiren gençler, kamp süresince hazırladıkları vlog ve fotoğraflarını sunma fırsatı buldu.

        Atölye çalışmaları sonrasında gençlerin hazırladığı doğa fotoğrafları ve kamp vloglarının yer aldığı yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül, tüm katılımcılara da sertifika verildi.

        Kamp, farklı gruplarla ileriki tarihlerde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

